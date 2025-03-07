В офисе Зеленского подсчитали объём выделенной американской помощи

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил сумму, которую США потратили на помощь Украине, в том числе, военную. По его словам, Вашингтон за время конфликта оказал Киеву помощь в размере $114 миллиардов. Заявление политика приводит французский журнал Le Point.

«По состоянию на сегодня общая сумма американской помощи Украине составляет $114 млрд, не 300 млрд и не 500», — сказал он.

Советник офиса Зеленского также отметил, что две трети этой суммы было выделено на поставку военной техники. А ещё две трети получили американские оборонные компании. Подоляк сообщил, что Украина получала как военную, так и «прямую финансовую помощь» за время конфликта.