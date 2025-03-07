В офисе Зеленского подсчитали объём выделенной американской помощи
В офисе Зеленского заявили, что США оказали помощь Украине на $114 млрд
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил сумму, которую США потратили на помощь Украине, в том числе, военную. По его словам, Вашингтон за время конфликта оказал Киеву помощь в размере $114 миллиардов. Заявление политика приводит французский журнал Le Point.
«По состоянию на сегодня общая сумма американской помощи Украине составляет $114 млрд, не 300 млрд и не 500», — сказал он.
Советник офиса Зеленского также отметил, что две трети этой суммы было выделено на поставку военной техники. А ещё две трети получили американские оборонные компании. Подоляк сообщил, что Украина получала как военную, так и «прямую финансовую помощь» за время конфликта.
По данным Кильского института мировой экономики в ФРГ, Киев получил с января 2022 года по декабрь 2024 года от Соединённых Штатов 114,2 миллиардов евро, Европа же оказала поддержку на 132,3 миллиардов евро.
Напомним, что ранее главарь киевского режима поругался с президентом Штатов Дональдом Трампом прямо в Овальном кабинете в прямом эфире. Республиканец упрекнул Зеленского в отсутствии должной благодарности за предоставленную помощь, в ответ экс-комик начал пререкаться, и был выгнан из Белого дома. Теперь американская администрация ждёт извинений на камеру от главаря киевского режима.
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