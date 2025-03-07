В Кремле высказались о кандидатуре переговорщика от России на переговорах по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент кандидатура переговорщика по украинскому вопросу от российской стороны ещё не определена.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине достигнут «хороший прогресс». Президент США отметил, что есть продвижение как в отношении Украины, так и в отношении России. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп требует от Украины согласиться на прекращение огня в обмен на возможность подписать сделку по разработке ресурсов.