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7 марта, 10:05

В Кремле высказались о кандидатуре переговорщика от России на переговорах по Украине

Песков: Кандидатура переговорщика от России с США пока не определена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент кандидатура переговорщика по украинскому вопросу от российской стороны ещё не определена.

«Пока нет», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине достигнут «хороший прогресс». Президент США отметил, что есть продвижение как в отношении Украины, так и в отношении России. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп требует от Украины согласиться на прекращение огня в обмен на возможность подписать сделку по разработке ресурсов.

Трамп: Украине придётся пойти на мирную сделку, другого выбора нет
Трамп: Украине придётся пойти на мирную сделку, другого выбора нет
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Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Оксана Попова
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