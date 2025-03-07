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Регион
7 марта, 11:06

В Кремле допустили ответные меры на милитаризацию ЕС

Песков: РФ предпримет ответные меры в случае милитаризации ЕС

Россия может предпринять ответные меры в случае милитаризации Евросоюза. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности», — предположил Песков.

Ранее в Кремле уже реагировали на планы милитаризации ЕС. Песков заявил, что Москва внимательно следит за протеканием данного процесса, и глубоко обеспокоена происходящим. Напомним, лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Этот масштабный проект направлен на укрепление военного потенциала Европы

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Life.ru

Мария Любицкая
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