В Кремле допустили ответные меры на милитаризацию ЕС
Песков: РФ предпримет ответные меры в случае милитаризации ЕС
Россия может предпринять ответные меры в случае милитаризации Евросоюза. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности», — предположил Песков.
Ранее в Кремле уже реагировали на планы милитаризации ЕС. Песков заявил, что Москва внимательно следит за протеканием данного процесса, и глубоко обеспокоена происходящим. Напомним, лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны. Этот масштабный проект направлен на укрепление военного потенциала Европы
Life.ru