Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности РФ

«Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого развития РФ по целому ряду направлений. У нас несколько выступающих и первый, пожалуйста, [глава Минюста РФ] Константин Чуйченко», — сказал глава государства, открывая совещание.