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7 марта, 10:33

Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности РФ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь идёт об обеспечении внутренней стабильности нашей страны.

Путин на совещании с членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого развития РФ по целому ряду направлений. У нас несколько выступающих и первый, пожалуйста, [глава Минюста РФ] Константин Чуйченко», — сказал глава государства, открывая совещание.

В совещании принимают участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Николай Патрушев, а также глава ФСБ Александр Бортников

А ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина. Вероятно, президент созвонится с сербским лидером Александром Вучичем. Ранее тот заявил, что 7 марта переговорит по телефону с российским коллегой.

Путину доверяет 81% опрошенных россиян
Путину доверяет 81% опрошенных россиян
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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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