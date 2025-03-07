Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности РФ
Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь идёт об обеспечении внутренней стабильности нашей страны.
Путин на совещании с членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого развития РФ по целому ряду направлений. У нас несколько выступающих и первый, пожалуйста, [глава Минюста РФ] Константин Чуйченко», — сказал глава государства, открывая совещание.
В совещании принимают участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Николай Патрушев, а также глава ФСБ Александр Бортников
А ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина. Вероятно, президент созвонится с сербским лидером Александром Вучичем. Ранее тот заявил, что 7 марта переговорит по телефону с российским коллегой.