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Регион
7 марта, 08:44

Путину доверяет 81% опрошенных россиян

Опрос ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных россиян

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Доверие россиян к президенту Владимиру Путину достигает 81%, и 82% опрошенных считают, что он эффективно выполняет свои обязанности. Эти данные были получены в результате опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведённого с 28 февраля по 2 марта среди 1,5 тыс. респондентов.

По информации соцслужбы, 57% участников положительно оценивают работу правительства (рост на 1 п.п.), а 60% уверены в успешной деятельности премьера Михаила Мишустина (увеличение на 3 п.п.).

Тем временем, согласно опросу ВЦИОМ, 78,7% россиян доверяют Путину, а 76,7% одобряют его работу. При этом 17,1% респондентов выразили недоверие, а 14,6% не одобряют его деятельность.

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А днём ранее у Владимира Путина в преддверии 8 Марта состоялась встреча с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Глава РФ назвал оказание помощи родным героев спецоперации «миссией от Бога», а главным условием успеха российских воинов на поле боя — сплочённость народа России.

Оксана Попова
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