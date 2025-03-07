Путину доверяет 81% опрошенных россиян

Доверие россиян к президенту Владимиру Путину достигает 81%, и 82% опрошенных считают, что он эффективно выполняет свои обязанности. Эти данные были получены в результате опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведённого с 28 февраля по 2 марта среди 1,5 тыс. респондентов.

По информации соцслужбы, 57% участников положительно оценивают работу правительства (рост на 1 п.п.), а 60% уверены в успешной деятельности премьера Михаила Мишустина (увеличение на 3 п.п.).