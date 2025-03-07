Вместо оружия армии Украины выделили советницу по гендерным вопросам

В ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам, ей стала активистка Оксана Григорьева. Она продвигала идею о мобилизации женщин, когда работала на той же должности в Сухопутных войсках ВСУ. Григорьева считает, что все украинки должны служить в армии, а нынешний подход является старомодным.

«В Вооружённых силах Украины назначена советница по гендерным вопросам с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и Министерством обороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии в ВС Украины», — пишет Генштаб армии Украины.