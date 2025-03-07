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7 марта, 11:22

Вместо оружия армии Украины выделили советницу по гендерным вопросам

У ВСУ появилась советница по гендерным вопросам

В ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам, ей стала активистка Оксана Григорьева. Она продвигала идею о мобилизации женщин, когда работала на той же должности в Сухопутных войсках ВСУ. Григорьева считает, что все украинки должны служить в армии, а нынешний подход является старомодным.

«В Вооружённых силах Украины назначена советница по гендерным вопросам с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и Министерством обороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии в ВС Украины», — пишет Генштаб армии Украины.

Однако вводится подобная должность отнюдь не для того, чтобы бойцам ВСУ было жить лучше. Гендерная политика — одно из условий вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Однако против выступления Украины в альянс выступает не только Россия, но и США.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что не видит Украину членом НАТО. До этого и сам американский лидер говорил, что что Украина не сможет войти в состав НАТО в рамках возможного будущего урегулирования конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Полина Никифорова
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