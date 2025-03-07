Французским «миражам» предрекли безрадостную судьбу на Украине
Военэксперт Кнутов: Истребители Mirage станут отличной целью для российской ПВО
Истребители Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon
Французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, станут прекрасной целью для российских установок противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.
«Что касается возможности уничтожения Mirage с помощью наших систем ПВО, для них это достаточно хорошая цель. Они видны, их отметка на экранах радаров хорошо заметна», — пояснил Кнутов.
Эксперт отметил, что сейчас Киев располагает лишь тремя истребителями данной модели, и те скоро будут уничтожены ВС РФ.
Недавно на Украине доложили о первом использовании истребителей Mirage-2000, переданных Францией. Первый «миражи» прибыли в Незалежную в начале февраля. Военные эксперты сомневаются в их эффективности против российских ПВО. В Минобороны РФ заявляли о готовности уничтожать эти самолёты ещё на взлете, а представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что поставки Mirage 2000 только усугубляют положение Запада и Киева.