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7 марта, 12:27

Французским «миражам» предрекли безрадостную судьбу на Украине

Военэксперт Кнутов: Истребители Mirage станут отличной целью для российской ПВО

Истребители Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Истребители Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, станут прекрасной целью для российских установок противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

«Что касается возможности уничтожения Mirage с помощью наших систем ПВО, для них это достаточно хорошая цель. Они видны, их отметка на экранах радаров хорошо заметна», — пояснил Кнутов.

Эксперт отметил, что сейчас Киев располагает лишь тремя истребителями данной модели, и те скоро будут уничтожены ВС РФ.

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Недавно на Украине доложили о первом использовании истребителей Mirage-2000, переданных Францией. Первый «миражи» прибыли в Незалежную в начале февраля. Военные эксперты сомневаются в их эффективности против российских ПВО. В Минобороны РФ заявляли о готовности уничтожать эти самолёты ещё на взлете, а представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что поставки Mirage 2000 только усугубляют положение Запада и Киева.

Николай Рюмин
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