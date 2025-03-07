Эксперт отметил, что сейчас Киев располагает лишь тремя истребителями данной модели, и те скоро будут уничтожены ВС РФ.

Недавно на Украине доложили о первом использовании истребителей Mirage-2000, переданных Францией. Первый «миражи» прибыли в Незалежную в начале февраля. Военные эксперты сомневаются в их эффективности против российских ПВО. В Минобороны РФ заявляли о готовности уничтожать эти самолёты ещё на взлете, а представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что поставки Mirage 2000 только усугубляют положение Запада и Киева.