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7 марта, 12:51

Фейком оказались сообщения о найденном спустя 18 лет петербуржце

МВД: Новость о том, что спустя 18 лет был найден петербуржец, оказалась ложной

Новость о том, что в Санкт-Петербурге спустя 18 лет был найден человек, на самом деле оказалась ложной. Вячеслав Степченко, руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, опроверг эту информацию.

«Нет, это техническая ошибка в базе данных», — приводит 360.ru его слова.

Степченко отметил, что мужчина, который находился в розыске, на самом деле всё это время не скрывался. Один из офицеров в шутливой форме заметил, что он «подвёл» журналистов, которые ожидали услышать позитивную новость, и предложил в качестве альтернативы рассказать о хорошей погоде в Петербурге. Кроме того, Степченко не упустил возможность поздравить женщин с 8 Марта.

Ранее СМИ писали, что в Петербурге задержали мужчину, который пропал 18 лет назад. Будучи ещё ребёнком, он якобы поругался с родителями и сбежал из дома. Сообщалось, что правоохранители обнаружили мужчину в паспортном столе, где он пришёл обновить свои документы.

Пропавшего семь лет назад мальчика случайно нашли живым
Пропавшего семь лет назад мальчика случайно нашли живым
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Life.ru

Наталья Демьянова
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