Фейком оказались сообщения о найденном спустя 18 лет петербуржце

Новость о том, что в Санкт-Петербурге спустя 18 лет был найден человек, на самом деле оказалась ложной. Вячеслав Степченко, руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, опроверг эту информацию.

«Нет, это техническая ошибка в базе данных», — приводит 360.ru его слова.

Степченко отметил, что мужчина, который находился в розыске, на самом деле всё это время не скрывался. Один из офицеров в шутливой форме заметил, что он «подвёл» журналистов, которые ожидали услышать позитивную новость, и предложил в качестве альтернативы рассказать о хорошей погоде в Петербурге. Кроме того, Степченко не упустил возможность поздравить женщин с 8 Марта.