Подведены итоги II форума «Женщины за здоровое общество»

В Москве 4–5 марта состоялись II форум «Женщины за здоровое общество» и экспертные дискуссии проекта «Здоровое общество». В работе мероприятий приняли участие представители 12 стран, включая ОАЭ, ЮАР, США, Великобританию, Швейцарию, Францию, Италию, Нидерланды, Белоруссию, Узбекистан и другие. Общее число гостей и участников — более 1100 человек. На площадке работало 120 представителей средств массовой информации.

«Построение здорового общества, здоровьесберегающей среды, изменение культуры отношения к собственному здоровью — это широкий комплекс задач, который объединяет государство, общество, представителей науки и некоммерческие организации. Форум «Женщины за здоровое общество» — один из ярких примеров такого сотрудничества. На площадке представлены лучшие, успешные практики здоровьесбережения, которые реализуются сильным экспертным сообществом неравнодушных женщин», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

Организаторами II форума выступили Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации совместно с Фондом «Росконгресс». Форум состоялся под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. Мероприятие поддержано Министерством здравоохранения РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, ФМБА России.

Пленарное заседание форума провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, перед началом дискуссии спикер Совета Федерации озвучила приветствие участникам форума российского лидера Владимира Путина.

В своём выступлении Матвиенко акцентировала внимание, что форум объединяет всех, для кого забота о здоровье и социальном благополучии людей стала не только профессиональным призванием, но и настоящей жизненной миссией. Спикер СФ подчеркнула важность достижения в современной России результатов в повышении рождаемости и продолжительности жизни, в воспитании культуры здоровья, развитии передовых подходов в здравоохранении.

«За последние годы благодаря твёрдой позиции президента, самоотверженной работе российских медиков, совместными усилиями государства и общества удалось сделать очень многое», — сказала она.

По всей стране строятся поликлиники, районные и городские больницы, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, динамично развиваются онкологические и перинатальные центры, отметила Матвиенко.

В пленарном заседании также приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ; главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по здравоохранению, первый заместитель директора по развитию Фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что российские женщины — главные защитники семейного здоровья. По его словам, сегодня они играют ключевую роль в формировании здорового общества, так как первыми замечают изменения самочувствия у своих близких, предлагают следовать здоровому образу жизни, рекомендуют правильное питание.

В рамках II форума «Женщины — за здоровое общество» прошло торжественное награждение лауреатов премии «По зову женского сердца». Премия учреждена Советом Федерации и государственным фондом «Защитники Отечества». В итоговый документ II Всероссийского форума «Женщины за здоровое общество» вошли инициативы мэров по разработке стандартов территорий здоровья.

«В первом случае речь идет о создании особых условий для молодых семей с детьми для совмещения учебы или работы с воспитанием ребёнка. Во втором — об участии в «Разговорах о важном» медиков, которые помогут молодому поколению обращать больше внимания на свое самочувствие, вести здоровый образ жизни, ориентироваться в возможностях современной системы профилактики и охраны здоровья. Если молодые люди будут относиться к своему здоровью как к личному капиталу, мы гораздо быстрее продвинемся к созданию здорового общества в буквальном смысле этого слова», — подчеркнула Галина Карелова.

Во второй день мероприятия, 5 марта, состоялись экспертные дискуссии проекта «Здоровое общество». Эксперты обсудили вопросы обеспечения лекарственной безопасности, современные технологии в медицине будущего, социально значимые заболевания как вызов для здоровья нации, доступность пищевых инноваций, развитие донорства и другие темы. Отдельная сессия была посвящена стратегиям успеха реализации социальных проектов победителей всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество».

Проект «Женщины за здоровое общество» создан в 2021 году с целью поддержки национальной политики укрепления общественного здоровья и профессионального объединения занятых в социальной сфере женщин-лидеров, разделяющих цели и принципы здоровьесбережения, из различных регионов России и других стран. Миссией проекта является создание и развитие сообщества женщин, профессиональная деятельность которых направлена на укрепление общественного здоровья, сохранение населения и повышение благополучия людей. В соответствии с планом мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 гг. ежегодно в рамках проекта проходит Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». В рамках сессии победители и финалисты прошедших конкурсных отборов презентовали результаты и перспективы развития своих инициатив.

«Социальные проекты, которые реализуются участницами сообщества «Женщины за здоровое общество» охватывают широкий спектр вопросов от защиты материнства и детства до развития цифровых решение для здоровья. Отрадно видеть, как выросли инициативы, которые еще несколько лет назад только начинались. Сильная сторона нашего сообщества – помощь и поддержка, участницы поддерживают проекты друг друга и вместе растут, масштабируют опыт одного региона на страну. Сейчас на официальном сайте проекта проходит уже IV всероссийский конкурсный отбор, в этом году он проводится по 4 основным номинациям и 5 специальным номинациям. Подать заявку можно до 13 апреля 2025 года», — отметила член комиссии Общественной палаты РФ по здравоохранению, первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.