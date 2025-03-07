ВС Сирии стягивают дополнительные силы к Джебле, где находится российская авиабаза

ВС Сирии стянули дополнительные подразделения к городу Джебла (провинция Латакия), который находится рядом с российской авиабазой Хмеймим, для борьбы с вооружёнными сторонниками бывшего лидера республики Башара Асада. Об этом сообщает Al Arabiya.