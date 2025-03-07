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7 марта, 13:34

ВС Сирии стягивают дополнительные силы к Джебле, где находится российская авиабаза

Al Arabiya: ВС Сирии стянули дополнительные подразделения к Джебле

ВС Сирии стянули дополнительные подразделения к городу Джебла (провинция Латакия), который находится рядом с российской авиабазой Хмеймим, для борьбы с вооружёнными сторонниками бывшего лидера республики Башара Асада. Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, сейчас в городе идут ожесточённые бои. Сторонники прежнего президента используют различные виды вооружения.

Напомним, что в начале марта начались крупные столкновения между сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада и новыми властями. Искрой стала гибель одного из сотрудников службы безопасности. На днях ВС Сирии вошли в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками прежнего лидера. Управление внутренней безопасности заявило о старте крупной войсковой операции по прочёсыванию административных центров и прочих населённых пунктов. Уточняется, что в провинциях введён комендантский час.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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