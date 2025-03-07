Суд арестовал подрывника банкомата на севере Москвы

По данным ведомства, 20-летний злоумышленник признал вину и отметил, что хотел пройти платное обучение. Для этого ему нужно было заплатить 200 тысяч рублей, поэтому он и решился на хищение таким способом. Обвиняемый купил на маркетплейсе три петарды, пришёл в офис банка и приложил к банкомату свою карту. Затем он положил петарды в купюроприёмник и ушёл. По его словам, он побоялся возвращаться за деньгами.