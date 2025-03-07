Суд арестовал подрывника банкомата на севере Москвы
Суд арестовал обвиняемого в подрыве банкомата в торгово-развлекательном центре «Свиблово» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Суд арестовал парня, который подорвал банкомат в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
«С учётом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении противоправных действий в помещении кредитно-финансовой организации на улице Снежная», — указано в сообщении.
По данным ведомства, 20-летний злоумышленник признал вину и отметил, что хотел пройти платное обучение. Для этого ему нужно было заплатить 200 тысяч рублей, поэтому он и решился на хищение таким способом. Обвиняемый купил на маркетплейсе три петарды, пришёл в офис банка и приложил к банкомату свою карту. Затем он положил петарды в купюроприёмник и ушёл. По его словам, он побоялся возвращаться за деньгами.
Напомним, что накануне в московском ТРЦ «Свиблово» в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. Сообщалось, это произошло во время попытки ограбления. Также, по одной из версии, злоумышленник действовал по указке украинских мошенников. Вскоре подрывника задержала полиция.
Telegram / Прокуратура Москвы