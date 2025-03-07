Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 14:13

Суд арестовал подрывника банкомата на севере Москвы

Суд арестовал обвиняемого в подрыве банкомата в торгово-развлекательном центре «Свиблово» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Суд арестовал парня, который подорвал банкомат в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«С учётом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении противоправных действий в помещении кредитно-финансовой организации на улице Снежная», — указано в сообщении.

По данным ведомства, 20-летний злоумышленник признал вину и отметил, что хотел пройти платное обучение. Для этого ему нужно было заплатить 200 тысяч рублей, поэтому он и решился на хищение таким способом. Обвиняемый купил на маркетплейсе три петарды, пришёл в офис банка и приложил к банкомату свою карту. Затем он положил петарды в купюроприёмник и ушёл. По его словам, он побоялся возвращаться за деньгами.

Прокуратура Москвы показала на видео, как подрывник заложил петарды в банкомат
Прокуратура Москвы показала на видео, как подрывник заложил петарды в банкомат

Напомним, что накануне в московском ТРЦ «Свиблово» в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. Сообщалось, это произошло во время попытки ограбления. Также, по одной из версии, злоумышленник действовал по указке украинских мошенников. Вскоре подрывника задержала полиция.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar