«Викимедиа.ру» покинула перечень иноагентов
Минюст РФ исключил из списка иноагентов ООО «Вольные люди» и «Викимедиа.ру»
Министерство юстиции РФ исключило интернет-энциклопедию «Викимедиа.ру» из списка иностранных агентов в связи с её ликвидацией. Об этом информирует официальный сайт ведомства.
В сообщении отмечается, что из реестра было исключено некоммерческое партнёрство, содействующее распространению энциклопедических знаний. Кроме того, из списка был убрано и ООО «Вольные люди».
«Викимедиа.ру» попала в список иноагентов в марте 2024 года. Ликвидированное в 2023 году российское некоммерческое партнёрство, существовавшее с 2008 года, было основано участниками русской Википедии. Его целью было развитие проектов в России, направленных на создание и распространение свободной энциклопедической и образовательной информации, отражающей накопленные знания человечества.
Ранее столичный Мещанский суд принял решение об аресте счетов российского блогера Ильи Варламова* по обвинению в неисполнении обязанностей иноагента. Напомним, уголовное дело в рамках статьи «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах» в отношении Ильи Варламова* возбудили в ноябре 2024 года. По этому обвинению ему грозит тюремное заключение сроком до двух лет.
*Включён в список иностранных агентов Министерства юстиции России.
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