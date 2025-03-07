«Викимедиа.ру» покинула перечень иноагентов

Министерство юстиции РФ исключило интернет-энциклопедию «Викимедиа.ру» из списка иностранных агентов в связи с её ликвидацией. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

В сообщении отмечается, что из реестра было исключено некоммерческое партнёрство, содействующее распространению энциклопедических знаний. Кроме того, из списка был убрано и ООО «Вольные люди».

«Викимедиа.ру» попала в список иноагентов в марте 2024 года. Ликвидированное в 2023 году российское некоммерческое партнёрство, существовавшее с 2008 года, было основано участниками русской Википедии. Его целью было развитие проектов в России, направленных на создание и распространение свободной энциклопедической и образовательной информации, отражающей накопленные знания человечества.