Британия сняла санкции с российского банка
Британия исключила Росбанк из санкционного списка
Правительство Британии исключило Росбанк и турецкую компанию из санкционного списка. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединённого Королевства. Так, с банка сняли ограничения на заморозку активов и запрет на предоставление трастовых услуг.
«Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi, Rosbank PJSC были исключены из консолидированного списка и более не подвержены заморозке активов или санкциям в сфере трастовых услуг», — говорится в документе.
Тем временем Япония ужесточила санкции против России. В санкционный список попали 11 человек, 51 организация и три банка. В РФ пообещали, что Москва не оставит без ответа принятый Токио 25-й пакет санкций. Посол РФ в Японии Николай Ноздрёв заявил, что российские власти не «играют на публику» и не следуют принципу «ответа ради ответа».
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