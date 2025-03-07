Британия сняла санкции с российского банка

Правительство Британии исключило Росбанк и турецкую компанию из санкционного списка. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединённого Королевства. Так, с банка сняли ограничения на заморозку активов и запрет на предоставление трастовых услуг.

«Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi, Rosbank PJSC были исключены из консолидированного списка и более не подвержены заморозке активов или санкциям в сфере трастовых услуг», — говорится в документе.