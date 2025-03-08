35 тысяч американских солдат могут отправиться в Восточную Европу по приказу Трампа

Вашингтон рассматривает возможность передислокации части американских войск, размещённых в Германии, в страны Восточной Европы, включая Венгрию. Информацию об этом распространило издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По данным газеты, президент США Дональд Трамп хочет перебросить военных в те страны, которые выполняют показатели НАТО по оборонным тратам и планируют их наращивать. А выбор Венгрии связан с позицией премьера страны Виктора Орбана по украинскому конфликту.

«Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу — шаг, который может сильнее испортить отношения США и Европы», — считают в Telegraph.