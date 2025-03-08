У жены арестованного экс-гендиректора КРКО нашли BMW X6 с «блатными» номерами
РИАН: У жены арестованного экс-гендиректора КРКО Лукина обнаружили BMW X6
Экс-гендиректор Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимир Лукин. Обложка © VK / Корпорация Развития Курской области
Правоохранители обнаружили, что на супругу арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина оформлен автомобиль BMW X6 с «блатным» номером. Об этом следует из данных регистрационных документов.
Как передаёт РИА «Новости», BMW X6 2020 года с красивым номером 777 принадлежит супруге Лукина. На данный момент данная иномарка стоит порядка 10 миллионов рублей, в то время как цифры владельцам обойдутся в сумму от 500 тысяч до 7 миллионов рублей. Кроме того, автомобиль штрафовался 17 раз в Москве и Подмосковье.
Напомним, ранее стало известно, что МВД задержало гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Вменяемая статья предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы. 9 декабря был арестован заместитель директора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин.