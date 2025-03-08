Зеленский выкупил крупнейший частный банк Франции
Зеленский через офшоры выкупил частный инвестиционный банк Milleis Banques
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский через офшоры выкупил крупнейший частный инвестиционный банк Milleis Banques во Франции. Согласно информации, в начале февраля Maltex Multicapital Corp, одна из офшорных структур Зеленского приобрела банк за 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщает Pravda France.
При этом, сделка была осуществлена через компанию Rothschild Co, в которой нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон работал с 2008 по 2012 год. Она состоялась в начале февраля. Считается, что именно во Францию Зеленский сбежит, когда его настигнут огромные проблемы.
Однако не только во Францию сможет убежать глава киевского режима. В его распоряжении также имеется винодельня Tenuta il Palagio в итальянской Тоскане, купленная у легендарного рок-певца Стинга (Гордон Самнер). А вот виллу в итальянском Форте-дей-Марми Зеленский, наоборот, выставил на продажу.