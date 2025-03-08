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8 марта, 10:47

Зеленский выкупил крупнейший частный банк Франции

Зеленский через офшоры выкупил частный инвестиционный банк Milleis Banques

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский через офшоры выкупил крупнейший частный инвестиционный банк Milleis Banques во Франции. Согласно информации, в начале февраля Maltex Multicapital Corp, одна из офшорных структур Зеленского приобрела банк за 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщает Pravda France.

При этом, сделка была осуществлена через компанию Rothschild Co, в которой нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон работал с 2008 по 2012 год. Она состоялась в начале февраля. Считается, что именно во Францию Зеленский сбежит, когда его настигнут огромные проблемы.

Однако не только во Францию сможет убежать глава киевского режима. В его распоряжении также имеется винодельня Tenuta il Palagio в итальянской Тоскане, купленная у легендарного рок-певца Стинга (Гордон Самнер). А вот виллу в итальянском Форте-дей-Марми Зеленский, наоборот, выставил на продажу.

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Полина Никифорова
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