Во Франции решили упразднить «супружеский долг»

Партия «Непокорённая Франция» внесла в парламент законопроект по отмене «супружеского долга» в семьях. Прямого закона, который регулировал бы отношения мужа и жены в постели нет, однако в Семейном Кодексе страны есть пункт о том, что «супруги обязаны совместно вести семейную жизнь». Некоторые суды его могут трактовать именно со стороны сексуальной жизни партнёров. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, в 2019 году суд Версаля принял сторону мужчины, который хотел развестись с женой из-за того, что она не хотела заниматься с ним сексом. Добиться справедливости женщине удалось только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Там чётко обозначили, что интимная жизнь не является неотъемлемой частью брака. Также по наличию сексуальной жизни между супругами нельзя отличать реальный брак от фиктивного.

Такие законы, которые требуют пересмотра, во Франции не редкость. Например, официальное разрешение носить брюки было дано француженкам только в 2013 году, когда правительство упразднило закон 1800 года о запрете ношения «мужской одежды» женщинами. Нынешний законопроект поддержали депутаты от экологистов, коммунистов и центристской партии MoDem.