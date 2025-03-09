Неизвестные спалили технику немецкой армии в Берлине

Пожар охватил охраняемую парковку с военной техникой в Берлине в ночь на 7 марта. Огонь уничтожил семь автомобилей Бундесвера, сообщила газета Bild. Причиной инцидента стал поджог.

Ответственность за произошедшее на себя взяла так называемая «Группа Agenda2029». Вандалы опубликовали видео, на котором несколько человек «минируют» машины бутылками с зажигательной смесью и убегают с территории.

«Из здравого смысла в ночь на 7 марта на парковке мастерской MAN были подожжены семь транспортных средств Бундесвера, потому что нам нравится только горящая военная техника», — отметили члены движения в соцсетях.

По факту произошедшего проводится расследование.