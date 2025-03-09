Меньше убийств и грабежей: В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России

В России существенно сократился уровень преступности, убийств стало меньше на 10%. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал об итогах работы ведомства за год. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«На 21% сократились грабежи, на 16% — разбойные нападения. А за десять лет картина оказывается ещё более существенная. На 20% сократилось общее количество преступлений, квартирные кражи в пять раз сократились, убийства в 1,7 раза, грабежи – в четыре», — подчеркнул он, говоря об итогах работы ведомства за год.