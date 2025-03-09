Меньше убийств и грабежей: В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России
Глава МВД Колокольцев: В РФ за год существенно сократился уровень преступности
В России существенно сократился уровень преступности, убийств стало меньше на 10%. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал об итогах работы ведомства за год. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«На 21% сократились грабежи, на 16% — разбойные нападения. А за десять лет картина оказывается ещё более существенная. На 20% сократилось общее количество преступлений, квартирные кражи в пять раз сократились, убийства в 1,7 раза, грабежи – в четыре», — подчеркнул он, говоря об итогах работы ведомства за год.
Колокольцев отметил, что обстановка из года в год остаётся под контролем внутренних органов правопорядка. По его словам, проблемы существуют, и МВД их не скрывает. Например, выросли киберпреступления, совершённые с помощью информационно-коммуникационных технологий. Поэтому МВД комплексно старается работать над этой областью, отметил глава ведомства.
Напомним, что 5 марта президент России Владимир Путин провёл ежегодное расширенное заседание коллегии МВД РФ. Глава государства поблагодарил сотрудников ведомства за ответственный подход к выполнению работы. В ходе заседания традиционно подводили итоги предыдущего года работы МВД, а также определили направления для работы на текущий год. Например, Путин призвал принять меры, чтобы оградить молодёжь от влияния на них криминальных элементов и втягивания в преступную деятельность.
Life.ru