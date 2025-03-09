Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 17:20
6141

«Парни крепче стали»: Хинштейн оценил «подземную операцию» ВС РФ под Суджей

Хинштейн рассказал о трудностях переброски бойцов через газопровод под Суджей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оценил «подземную операцию» под Суджей и храбрость штурмовиков ВС РФ. Он рассказал, что это был серьёзный шаг, так как существовал риск отравления.

«Парни крепче стали! Знали все риски, но всё равно шли и достигли всех целей. Шаг за шагом они выбивают противника с нашей земли», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что в трубопроводе нельзя было находиться в полный рост. Поэтому российским военнослужащим пришлось пройти десятки километров в обмундировании согнувшись.

«Мы любим вас»: Бойцы ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из подземной трубы под Суджей
«Мы любим вас»: Бойцы ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из подземной трубы под Суджей

Напомним, что штурмовики Вооружённых сил Российской Федерации для перемещения личного состава использовался заброшенный трубопровод под Суджей. Таким образом было переброшено около 100 человек. В результате дерзкая операция «Труба» сократила численность ВСУшников на треть. Подготовка к этому шагу была начата в конце февраля и продлилась немногим больше недели.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Александр Хинштейн
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar