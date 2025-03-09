«Парни крепче стали»: Хинштейн оценил «подземную операцию» ВС РФ под Суджей
Хинштейн рассказал о трудностях переброски бойцов через газопровод под Суджей
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оценил «подземную операцию» под Суджей и храбрость штурмовиков ВС РФ. Он рассказал, что это был серьёзный шаг, так как существовал риск отравления.
«Парни крепче стали! Знали все риски, но всё равно шли и достигли всех целей. Шаг за шагом они выбивают противника с нашей земли», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что в трубопроводе нельзя было находиться в полный рост. Поэтому российским военнослужащим пришлось пройти десятки километров в обмундировании согнувшись.
Напомним, что штурмовики Вооружённых сил Российской Федерации для перемещения личного состава использовался заброшенный трубопровод под Суджей. Таким образом было переброшено около 100 человек. В результате дерзкая операция «Труба» сократила численность ВСУшников на треть. Подготовка к этому шагу была начата в конце февраля и продлилась немногим больше недели.
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