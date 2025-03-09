«Парни крепче стали»: Хинштейн оценил «подземную операцию» ВС РФ под Суджей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оценил «подземную операцию» под Суджей и храбрость штурмовиков ВС РФ. Он рассказал, что это был серьёзный шаг, так как существовал риск отравления.

«Парни крепче стали! Знали все риски, но всё равно шли и достигли всех целей. Шаг за шагом они выбивают противника с нашей земли», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что в трубопроводе нельзя было находиться в полный рост. Поэтому российским военнослужащим пришлось пройти десятки километров в обмундировании согнувшись.