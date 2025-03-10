Судебные приставы прекратили взыскание долга в 1,6 миллиарда рублей с Мавроди
Сергей Мавроди. Обложка © ITAR-TASS/ Машков Юрий
Судебные приставы прекратили процедуру взыскания долгов на 1,6 миллиарда рублей с основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Так пришлось поступить, поскольку ни имущества ни наследников у предпринимателя не осталось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
Сейчас у Мавроди не осталось имущества, которое можно было бы использовать для покрытия долга. Наследство также не согласился принять ни один из его родственников. Данных об исполнительных производствах и долгах основателя «МММ» на сайте судебных приставов больше нет.
В 1989 году Сергей Мавроди создал свою финансовую пирамиду. Из-за неуплаты налогов «МММ» потерпела крах, а все вкладчики потеряли свои деньги. Предпринимателя вышел из тюрьмы в 2007 году, отсидев всего четыре с половиной года. Потерпевшими признали более 10 тысяч человек, а общий ущерб от работы структуры оценили в более чем 110 млн рублей.
Сергей Мавроди умер 26 марта 2018 года в Москве от сердечного приступа, когда ему 62 года, оставив после себя долгов на полтора миллиарда рублей. Двести тысяч он должен был внести за госпошлины, а ещё 260 миллионов — «взыскания имущественного характера». С момента его смерти никто из родственников не заявил прав на наследство.