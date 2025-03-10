Судебные приставы прекратили взыскание долга в 1,6 миллиарда рублей с Мавроди

Судебные приставы прекратили процедуру взыскания долгов на 1,6 миллиарда рублей с основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Так пришлось поступить, поскольку ни имущества ни наследников у предпринимателя не осталось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Сейчас у Мавроди не осталось имущества, которое можно было бы использовать для покрытия долга. Наследство также не согласился принять ни один из его родственников. Данных об исполнительных производствах и долгах основателя «МММ» на сайте судебных приставов больше нет.