Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 06:46

Судебные приставы прекратили взыскание долга в 1,6 миллиарда рублей с Мавроди

Сергей Мавроди. Обложка © ITAR-TASS/ Машков Юрий

Сергей Мавроди. Обложка © ITAR-TASS/ Машков Юрий

Судебные приставы прекратили процедуру взыскания долгов на 1,6 миллиарда рублей с основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Так пришлось поступить, поскольку ни имущества ни наследников у предпринимателя не осталось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Сейчас у Мавроди не осталось имущества, которое можно было бы использовать для покрытия долга. Наследство также не согласился принять ни один из его родственников. Данных об исполнительных производствах и долгах основателя «МММ» на сайте судебных приставов больше нет.

В 1989 году Сергей Мавроди создал свою финансовую пирамиду. Из-за неуплаты налогов «МММ» потерпела крах, а все вкладчики потеряли свои деньги. Предпринимателя вышел из тюрьмы в 2007 году, отсидев всего четыре с половиной года. Потерпевшими признали более 10 тысяч человек, а общий ущерб от работы структуры оценили в более чем 110 млн рублей.

Герой рекламы МММ актёр Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес
Герой рекламы МММ актёр Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес

Сергей Мавроди умер 26 марта 2018 года в Москве от сердечного приступа, когда ему 62 года, оставив после себя долгов на полтора миллиарда рублей. Двести тысяч он должен был внести за госпошлины, а ещё 260 миллионов — «взыскания имущественного характера». С момента его смерти никто из родственников не заявил прав на наследство.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Сергей Мавроди
  • ммм
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar