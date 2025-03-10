Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 08:38

Впервые за 20 лет: Стало известно, кому США отправили больше всего оружия

FT: Европа впервые за 20 лет стала главным получателем оружия из США

Европа стала главным получателем оружия от США впервые за последние 20 лет, а Саудовская Аравия превратилась в крупнейшего покупателя американского вооружения среди всех стран. Такие данные привели в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI), сообщает газета Financial Times.

«Впервые за два десятилетия наибольшая доля вооружений США была отправлена Европе, а не Ближнему Востоку», — пишет издание.

Импорт оружия в европейские страны также увеличился более чем вдвое с 2020 по 2024 год по сравнению с предыдущими пятью годами. Такая ситуация связана именно с украинским конфликтом. Доля Штатов в военном импорте Европы увеличилась с 52% в период с 2015 по 2019 год до 64%.

Sky News: Самолёты США с оружием для Украины развернули в воздухе
Sky News: Самолёты США с оружием для Украины развернули в воздухе

Напомним, что Вашингтон приостановил поставки всего вооружения на Украину. Даже оружие, находящееся на территории стран ЕС, временно не передаётся украинским военным. О прекращении поставок стало известно рано утром 4 марта. Президент США отметил, что его решение связано с нежеланием Зеленского заключать мир с Россией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak

Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar