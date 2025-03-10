Впервые за 20 лет: Стало известно, кому США отправили больше всего оружия

Европа стала главным получателем оружия от США впервые за последние 20 лет, а Саудовская Аравия превратилась в крупнейшего покупателя американского вооружения среди всех стран. Такие данные привели в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI), сообщает газета Financial Times.

«Впервые за два десятилетия наибольшая доля вооружений США была отправлена Европе, а не Ближнему Востоку», — пишет издание.

Импорт оружия в европейские страны также увеличился более чем вдвое с 2020 по 2024 год по сравнению с предыдущими пятью годами. Такая ситуация связана именно с украинским конфликтом. Доля Штатов в военном импорте Европы увеличилась с 52% в период с 2015 по 2019 год до 64%.