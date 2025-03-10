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10 марта, 14:35

Никаких «нельзя»: Дизайнер объяснила, как создать интерьер мечты

Дизайнер Боровская не советует красить все стены в комнате в один яркий цвет

В выборе цвета для интерьера дома или квартиры не существует никаких «нельзя», тем не менее дизайнер Мария Боровская не советует красить все стены в комнате в один яркий цвет. По её словам, цветовую палитру необходимо выбирать в зависимости от функционала помещения.

«Большинство людей предпочитают светлые цвета, и это скорее какие-то серые или бежевые оттенки. Но надо не забывать, что мы очень часто устаём и от таких цветов, в том числе, если в них не присутствуют какие-то яркие насыщенные пятна. Поэтому цвет, как правило, мы добавляем в текстиле, это шторы, которые легко заменить, подушки, аксессуары и так далее», — отметила эксперт.

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Если же вам комфортно находиться при приглушённом цвете и свете, то акцент можно сделать на чёрном, глубоком синем или глубоком бордовом оттенках. В то же время чистые и открытые цвета, по словам собеседницы радио Sputnik, уместны не для всех пространств. Например, красный, оранжевый или жёлтый лучше не использовать в комнатах, где вы проводите много времени.

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Ранее дизайнер объяснила Life.ru, как бюджетно создать в квартире весенний интерьер. Эксперт подчеркнула, что сезонные растения помогут преобразить пространство. Также россиянам рассказали про семь незаметных ошибок в интерьере, которые воруют уют.

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Freepik

Борис Эльфанд
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