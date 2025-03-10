Никаких «нельзя»: Дизайнер объяснила, как создать интерьер мечты

В выборе цвета для интерьера дома или квартиры не существует никаких «нельзя», тем не менее дизайнер Мария Боровская не советует красить все стены в комнате в один яркий цвет. По её словам, цветовую палитру необходимо выбирать в зависимости от функционала помещения.

«Большинство людей предпочитают светлые цвета, и это скорее какие-то серые или бежевые оттенки. Но надо не забывать, что мы очень часто устаём и от таких цветов, в том числе, если в них не присутствуют какие-то яркие насыщенные пятна. Поэтому цвет, как правило, мы добавляем в текстиле, это шторы, которые легко заменить, подушки, аксессуары и так далее», — отметила эксперт.