Никаких «нельзя»: Дизайнер объяснила, как создать интерьер мечты
Дизайнер Боровская не советует красить все стены в комнате в один яркий цвет
В выборе цвета для интерьера дома или квартиры не существует никаких «нельзя», тем не менее дизайнер Мария Боровская не советует красить все стены в комнате в один яркий цвет. По её словам, цветовую палитру необходимо выбирать в зависимости от функционала помещения.
«Большинство людей предпочитают светлые цвета, и это скорее какие-то серые или бежевые оттенки. Но надо не забывать, что мы очень часто устаём и от таких цветов, в том числе, если в них не присутствуют какие-то яркие насыщенные пятна. Поэтому цвет, как правило, мы добавляем в текстиле, это шторы, которые легко заменить, подушки, аксессуары и так далее», — отметила эксперт.
Если же вам комфортно находиться при приглушённом цвете и свете, то акцент можно сделать на чёрном, глубоком синем или глубоком бордовом оттенках. В то же время чистые и открытые цвета, по словам собеседницы радио Sputnik, уместны не для всех пространств. Например, красный, оранжевый или жёлтый лучше не использовать в комнатах, где вы проводите много времени.
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