Песков: Мировое сообщество ждёт от Украины демонстрации стремления к миру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что украинская сторона должна определиться со своей позицией относительно мирного урегулирования конфликта. По его словам, США и международное сообщество ожидают от Киева демонстрации стремления к миру на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. Песков добавил, что ожидания Кремля от этих переговоров не являются определяющими.

«Здесь важно, что ждут США. А на самых разных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявления, что США ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, этого, наверное, ждут все. Хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят — с этим очень важно и нужно определиться», — заявил представитель Кремля.