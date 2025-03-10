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10 марта, 10:43

Песков: Мировое сообщество ждёт от Украины демонстрации стремления к миру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что украинская сторона должна определиться со своей позицией относительно мирного урегулирования конфликта. По его словам, США и международное сообщество ожидают от Киева демонстрации стремления к миру на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. Песков добавил, что ожидания Кремля от этих переговоров не являются определяющими.

«Здесь важно, что ждут США. А на самых разных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявления, что США ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, этого, наверное, ждут все. Хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят — с этим очень важно и нужно определиться», — заявил представитель Кремля.

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Ранее американский лидер выразил надежду на благополучный исход переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Напомним, что делегации США и Украины встретятся для обсуждения ряда вопросов в Саудовской Аравии 12 марта. По данным западных СМИ, американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. От Украины прибудет глава офиса Зеленского Андрей Ермак. МИД Саудовской Аравии передаёт, что встреча пройдёт в Джидде.

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Life.ru

Александр Юнашев
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