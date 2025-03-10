Три контратаки ВСУ под Суджей захлебнулись в крови 66 тысяч солдат «‎армии вторжения»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 340 военных в Курской области, а за всё время боевых действий потери противника достигли более 66 тыс. солдат. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ от 10 марта.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 66 270 военнослужащих, 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 БТР, 2 173 бББМ, 2 383 автомобиля, 539 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США, 25 пусковых установок ЗРК», — доложило ведомство.

Также российские военные отразили три украинские контратаки в Курской области за сутки, разгромлены солдаты тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. Столкновения произошли в районах сёл Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный.