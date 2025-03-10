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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
10 марта, 10:45

Три контратаки ВСУ под Суджей захлебнулись в крови 66 тысяч солдат «‎армии вторжения»

Минобороны РФ: Потери ВСУ в Курской области превысили 66 тысяч солдат

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 340 военных в Курской области, а за всё время боевых действий потери противника достигли более 66 тыс. солдат. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ от 10 марта.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 66 270 военнослужащих, 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 БТР, 2 173 бББМ, 2 383 автомобиля, 539 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США, 25 пусковых установок ЗРК», — доложило ведомство.

Также российские военные отразили три украинские контратаки в Курской области за сутки, разгромлены солдаты тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. Столкновения произошли в районах сёл Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный.

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Ранее Life.ru сообщал, что более 800 добровольцев и военнослужащих стали участниками операции по проникновению в тыл украинских войск в оккупированной Судже через пустую трубу газопровода. Благодаря этому уникальному манёвру численность боевиков ВСУ в городе удалось уменьшить на одну треть.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu / Contributor

Андрей Бражников
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