Британские консультации только навредят Украине, потому что Лондон продолжает надеяться победить Россию чужими руками, считая «войну до последнего украинца» своим приоритетом. Об этом Life.ru сказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя приезд советника британского премьера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Киев с целью проинструктировать Владимира Зеленского перед встречей с представителями США в Саудовской Аравии.

Зеленский лично в переговорах не участвует, но ведь давно ясно, что в британских руках не только он один превращается в безвольную куклу, все его соратники говорят ровно то, что нужно Лондону. Позиция Великобритании в этом вопросе тоже не вызывает сомнений — по крайней мере стамбульские договорённости были сорваны исключительно усилиями тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы

Журавлёв напомнил, что именно Борис Джонсон — автор знаменитого лозунга «воевать с Россией до последнего украинца». Поэтому, по его словам, раз британцы вновь едут в Киев, то «добра не жди». Украину и её население им совершенно не жаль, они относятся к ним как к инструменту, которым можно долбить Россию, подчеркнул собеседник Life.ru.