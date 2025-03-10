В Думе обеспокоены инструктажем киевских переговорщиков советником Стармера: «Добра не жди»
Депутат Журавлёв назвал Зеленского куклой после инструктажа советником Стармера
Британские консультации только навредят Украине, потому что Лондон продолжает надеяться победить Россию чужими руками, считая «войну до последнего украинца» своим приоритетом. Об этом Life.ru сказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя приезд советника британского премьера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Киев с целью проинструктировать Владимира Зеленского перед встречей с представителями США в Саудовской Аравии.
Зеленский лично в переговорах не участвует, но ведь давно ясно, что в британских руках не только он один превращается в безвольную куклу, все его соратники говорят ровно то, что нужно Лондону. Позиция Великобритании в этом вопросе тоже не вызывает сомнений — по крайней мере стамбульские договорённости были сорваны исключительно усилиями тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона.
Журавлёв напомнил, что именно Борис Джонсон — автор знаменитого лозунга «воевать с Россией до последнего украинца». Поэтому, по его словам, раз британцы вновь едут в Киев, то «добра не жди». Украину и её население им совершенно не жаль, они относятся к ним как к инструменту, которым можно долбить Россию, подчеркнул собеседник Life.ru.
По сведениям The Times, советник Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл уже провёл встречу с Зеленским в Киеве, на которой выдал инструкции, как себя вести на переговорах и какие вопросы поднимать. Также он переговорил с «серым кардиналом» Ермаком. Пауэлл известен тем, что возглавлял НКО Inter Mediate, которая занималась посредническими функциями на переговорах в зонах военных конфликтов.
Напомним, что делегации США и Украины встретятся для обсуждения ряда вопросов в Саудовской Аравии 12 марта. По данным западных СМИ, американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. От Украины прибудет глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В Кремле отмечали, что мировое сообщество ждёт от киевских властей публичной демонстрации стремления к миру.
president.gov.ua