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10 марта, 15:32

Полный разгром: Армия России выкорчёвывает последние группы ВСУ в курских лесах

Подоляка: ВС РФ зачищают приграничье Курской области от очагов сопротивления ВСУ

Российские подразделения ведут зачистку курского приграничья, подавляя очаги сопротивления ВСУ и захватывая в плен бойцов противника. Об этом в личном телеграм-канале сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Это разрозненные небольшие группы. Кто-то просто ждёт, чтобы его взяли в плен, кто-то бесцельно блуждает по лесам, не зная, куда двигаться. В результате они либо сдаются, либо ликвидируются. В этом районе украинская группировка полностью разгромлена», — говорится в публикации.

Блогер добавил, что к северу от Казачьей Локни наши уже почти закончили с нейтрализацией противника, который не оказывает организованного сопротивления, дезориентирован и лишён координации. Также Армия России установила контроль над путями возможного отступления врага, не оставляя шансов на перегруппировку.

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Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали несколько отрядов украинского нацбата «Айдар»* в н.п. Куриловка Курской области. Отправляя их на позиции в этом районе, командование ВСУ рассчитывало наладить снабжение своего суджанского гарнизона через лесной массив.

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*Организация признана террористической и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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