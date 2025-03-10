Полный разгром: Армия России выкорчёвывает последние группы ВСУ в курских лесах

Российские подразделения ведут зачистку курского приграничья, подавляя очаги сопротивления ВСУ и захватывая в плен бойцов противника. Об этом в личном телеграм-канале сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Это разрозненные небольшие группы. Кто-то просто ждёт, чтобы его взяли в плен, кто-то бесцельно блуждает по лесам, не зная, куда двигаться. В результате они либо сдаются, либо ликвидируются. В этом районе украинская группировка полностью разгромлена», — говорится в публикации.

Блогер добавил, что к северу от Казачьей Локни наши уже почти закончили с нейтрализацией противника, который не оказывает организованного сопротивления, дезориентирован и лишён координации. Также Армия России установила контроль над путями возможного отступления врага, не оставляя шансов на перегруппировку.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали несколько отрядов украинского нацбата «Айдар»* в н.п. Куриловка Курской области. Отправляя их на позиции в этом районе, командование ВСУ рассчитывало наладить снабжение своего суджанского гарнизона через лесной массив.