Рубио: США обещали не оказывать военную помощь России

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не станет предоставлять военную помощь России в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Я могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь русским», — заявил Рубио.

Это заявление он сделал перед вылетом в Саудовскую Аравию, где запланированы переговоры с украинскими чиновниками. Напомним, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта.