«Никто не объяснял»: Лихачёва рассказала, как её увольняли из Пушкинского музея
Лихачёва заявила, что не знает причин увольнения из Пушкинского музея
Елизавета Лихачёва. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва заявила, что ей не объяснили причины её увольнения. В беседе с ТАСС она отметила, что не знает, почему была снята с должности.
«Мне неинтересна эта тема, извините. Я уже живу будущим и не могу комментировать это. Я не знаю причин своего увольнения. Мне их никто не объяснял», — сказала она.
Напомним, Лихачёва занимала пост директора музея менее двух лет, сменив на этой должности Марину Лошак, которая руководила музеем с 2013 года. В январе этого года Лихачёва покинула свой пост. Новым директором Пушкинского музея назначена Ольга Галактионова, ранее возглавлявшая «Росизо».