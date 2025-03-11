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11 марта, 05:09

«Никто не объяснял»: Лихачёва рассказала, как её увольняли из Пушкинского музея

Лихачёва заявила, что не знает причин увольнения из Пушкинского музея

Елизавета Лихачёва. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Елизавета Лихачёва. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва заявила, что ей не объяснили причины её увольнения. В беседе с ТАСС она отметила, что не знает, почему была снята с должности.

«Мне неинтересна эта тема, извините. Я уже живу будущим и не могу комментировать это. Я не знаю причин своего увольнения. Мне их никто не объяснял», — сказала она.

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Напомним, Лихачёва занимала пост директора музея менее двух лет, сменив на этой должности Марину Лошак, которая руководила музеем с 2013 года. В январе этого года Лихачёва покинула свой пост. Новым директором Пушкинского музея назначена Ольга Галактионова, ранее возглавлявшая «Росизо».

Артём Гапоненко
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