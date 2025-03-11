«Никто не объяснял»: Лихачёва рассказала, как её увольняли из Пушкинского музея

Бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва заявила, что ей не объяснили причины её увольнения. В беседе с ТАСС она отметила, что не знает, почему была снята с должности.

«Мне неинтересна эта тема, извините. Я уже живу будущим и не могу комментировать это. Я не знаю причин своего увольнения. Мне их никто не объяснял», — сказала она.