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Регион
11 марта, 02:46

В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения на полёты

В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС в 05:15 МСК введены также в ярославском аэропорту Туношна»,написал он в телеграм-канале.

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Ранее запрет на вылет и посадку ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Также в целях безопасности Росавиация временно закрыла нижегородский аэропорт Стригино.

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Telegram / Представитель Росавиации

Артём Гапоненко
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