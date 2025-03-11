В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения на полёты

В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС в 05:15 МСК введены также в ярославском аэропорту Туношна», — написал он в телеграм-канале.