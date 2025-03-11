Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 08:30

Торговые сети просят не штрафовать их за грузовики в период просушки дорог

«Ъ»: Ретейлеры попросили не штрафовать их за грузовики на дорогах весной

Ретейлеры обратились к властям с просьбой не накладывать штрафы на их грузовики, которые передвигаются по региональным дорогам в период весенней просушки. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальный союз экспертов в области транспорта и логистики (СЭЛ) направили обращение к вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой поручить властям исправить недостатки в регулировании системы автоматических штрафов для грузоперевозчиков в весенний период.

По предварительным данным, если ситуация останется без изменений, сумма автоматических штрафов для компаний X5 Group и «Магнита» может превысить 600 миллионов рублей. Обычно ретейлеры могут обжаловать такие штрафы в суде, однако процесс возврата средств может занять около полутора лет.

Путин в 10 раз увеличил штраф за проезд грузовиков в неположенном месте
Путин в 10 раз увеличил штраф за проезд грузовиков в неположенном месте

Весенней просушкой называют сезонные ограничения на движение тяжеловесного транспорта по региональным, межмуниципальным и местным дорогам. Эти ограничения действуют на протяжении месяца с апреля по июнь, чтобы минимизировать негативное влияние неблагоприятных погодных условий на дорожное покрытие. Требования к грузовым автомобилям могут варьироваться в зависимости от региона, но чаще всего максимальная нагрузка составляет пять-шесть тонн на ось. Хотя правила не касаются перевозки продуктов, камеры не могут определить, что в грузовике находятся именно съедобные товары.

Названы грузы, за перевозку которых можно угодить за решётку
Названы грузы, за перевозку которых можно угодить за решётку

Ранее в России предложили ввести дающий льготы знак «Ветеран» для водителей. Обладатели этого знака могли бы, например, бесплатно парковаться на специальных местах, платить уменьшенный транспортный налог, пользоваться мойками и сервисами без очередей, считает автор инициативы.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar