Торговые сети просят не штрафовать их за грузовики в период просушки дорог

Ретейлеры обратились к властям с просьбой не накладывать штрафы на их грузовики, которые передвигаются по региональным дорогам в период весенней просушки. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальный союз экспертов в области транспорта и логистики (СЭЛ) направили обращение к вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой поручить властям исправить недостатки в регулировании системы автоматических штрафов для грузоперевозчиков в весенний период.

По предварительным данным, если ситуация останется без изменений, сумма автоматических штрафов для компаний X5 Group и «Магнита» может превысить 600 миллионов рублей. Обычно ретейлеры могут обжаловать такие штрафы в суде, однако процесс возврата средств может занять около полутора лет.

Весенней просушкой называют сезонные ограничения на движение тяжеловесного транспорта по региональным, межмуниципальным и местным дорогам. Эти ограничения действуют на протяжении месяца с апреля по июнь, чтобы минимизировать негативное влияние неблагоприятных погодных условий на дорожное покрытие. Требования к грузовым автомобилям могут варьироваться в зависимости от региона, но чаще всего максимальная нагрузка составляет пять-шесть тонн на ось. Хотя правила не касаются перевозки продуктов, камеры не могут определить, что в грузовике находятся именно съедобные товары.