Ветеран на костылях чудом увернулся от обломков после взрыва сбитого из ружья БПЛА
Военный из Подмосковья рассказал, как сбил БПЛА из ружья и увернулся от обломков
Бывший военный Александр, который стоя на костылях сбил дрон ВСУ из ружья в Московской области, не получил никаких ранений и травм. Мужчина рассказал Telegram-каналу SHOT, что осколки украинского беспилотника упали рядом и ему повезло избежать травм.
Бывший военный Александр рассказал, как смог сбить дрон ВСУ в деревне Дулебино. Видео © SHOT
«Я старался обезопасить соседей и снёс беспилотник в поле, рядом с деревней. Произошёл взрыв, меня немножко волной накрыло, осколки рядом вонзились в землю. А так вроде ничего. Это было утром рано. Здесь ничего особо необычного нет», — рассказал ветеран.
Сам Александр услышал громкие звуки ночью, а выйдя во двор в деревне Дулебино, заметил БПЛА, которые направлялись к городу Озёры, где живут его родственники. Испугавшись за близких, мужчина схватил ружьё и начал ждать, когда дроны пролетят мимо домов. В нужный момент Александр выстрелил и смог сбить один БПЛА.
Напомним, что во время утренней массированной атаки ВСУ на Московский регион, житель подмосковной деревни в одиночку сбил вражеский беспилотник, используя охотничье ружьё. 52-летний Александр оказался бывшим военным с опытом участия в боевых действиях и командировками в горячие точки. Кроме того, мужчина увлекается охотой.