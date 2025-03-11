Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 08:53

Ветеран на костылях чудом увернулся от обломков после взрыва сбитого из ружья БПЛА

Военный из Подмосковья рассказал, как сбил БПЛА из ружья и увернулся от обломков

Бывший военный Александр, который стоя на костылях сбил дрон ВСУ из ружья в Московской области, не получил никаких ранений и травм. Мужчина рассказал Telegram-каналу SHOT, что осколки украинского беспилотника упали рядом и ему повезло избежать травм.

Бывший военный Александр рассказал, как смог сбить дрон ВСУ в деревне Дулебино. Видео © SHOT

«Я старался обезопасить соседей и снёс беспилотник в поле, рядом с деревней. Произошёл взрыв, меня немножко волной накрыло, осколки рядом вонзились в землю. А так вроде ничего. Это было утром рано. Здесь ничего особо необычного нет», — рассказал ветеран.

Сам Александр услышал громкие звуки ночью, а выйдя во двор в деревне Дулебино, заметил БПЛА, которые направлялись к городу Озёры, где живут его родственники. Испугавшись за близких, мужчина схватил ружьё и начал ждать, когда дроны пролетят мимо домов. В нужный момент Александр выстрелил и смог сбить один БПЛА.

Путину доложили о смертельной атаке 74 украинских БПЛА на Москву и область
Путину доложили о смертельной атаке 74 украинских БПЛА на Москву и область

Напомним, что во время утренней массированной атаки ВСУ на Московский регион, житель подмосковной деревни в одиночку сбил вражеский беспилотник, используя охотничье ружьё. 52-летний Александр оказался бывшим военным с опытом участия в боевых действиях и командировками в горячие точки. Кроме того, мужчина увлекается охотой.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • Атака дронов на Москву
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar