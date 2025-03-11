Ветеран на костылях чудом увернулся от обломков после взрыва сбитого из ружья БПЛА

Бывший военный Александр, который стоя на костылях сбил дрон ВСУ из ружья в Московской области, не получил никаких ранений и травм. Мужчина рассказал Telegram-каналу SHOT, что осколки украинского беспилотника упали рядом и ему повезло избежать травм.

Бывший военный Александр рассказал, как смог сбить дрон ВСУ в деревне Дулебино. Видео © SHOT

«Я старался обезопасить соседей и снёс беспилотник в поле, рядом с деревней. Произошёл взрыв, меня немножко волной накрыло, осколки рядом вонзились в землю. А так вроде ничего. Это было утром рано. Здесь ничего особо необычного нет», — рассказал ветеран.