Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 09:01

Путину доложили о смертельной атаке 74 украинских БПЛА на Москву и область

Президенту России, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину представлен доклад о массированной атаке украинских беспилотников на Москву и область, унёсшей жизни двух человек. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом. Здесь важно отметить, что киевский режим бьёт по жилым домам, а РФ бьет по военным целям», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, сегодня утром ВСУ совершили самую масштабную атаку на Московский регион. Российскими силами ПВО за ночь сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. Для ударов ВСУ использовали дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое работников «Мираторга», пострадали 20 жителей Московской области. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а «Мираторг» – по 1,5 млн рублей.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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