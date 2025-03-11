Путину доложили о смертельной атаке 74 украинских БПЛА на Москву и область

Президенту России, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину представлен доклад о массированной атаке украинских беспилотников на Москву и область, унёсшей жизни двух человек. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом. Здесь важно отметить, что киевский режим бьёт по жилым домам, а РФ бьет по военным целям», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.