Путину доложили о смертельной атаке 74 украинских БПЛА на Москву и область
Президенту России, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину представлен доклад о массированной атаке украинских беспилотников на Москву и область, унёсшей жизни двух человек. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом. Здесь важно отметить, что киевский режим бьёт по жилым домам, а РФ бьет по военным целям», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, сегодня утром ВСУ совершили самую масштабную атаку на Московский регион. Российскими силами ПВО за ночь сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. Для ударов ВСУ использовали дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое работников «Мираторга», пострадали 20 жителей Московской области. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а «Мираторг» – по 1,5 млн рублей.
Life.ru