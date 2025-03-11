Заммэра Москвы рассказал об обстановке после попадания дрона в многоэтажку

Городские службы столицы ведут работы по ликвидации последствий падения обломков украинского дрона на Домодедовской улице. Как рассказал телеканалу «Москва 24» заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков, коммунальные службы оперативно реагируют на ситуацию. Он подчеркнул, что в первую очередь предстоит восстановить остекление и кровлю многоэтажки, повреждённой после налёта БПЛА.

«На Домодедовской, 27, силами ПВО был сбит беспилотник. От его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остекления», — прокомментировал ситуацию Бирюков.