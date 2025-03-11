Заммэра Москвы рассказал об обстановке после попадания дрона в многоэтажку
Бирюков: Городские службы ликвидируют разрушения дома после атаки БПЛА в Москве
Городские службы столицы ведут работы по ликвидации последствий падения обломков украинского дрона на Домодедовской улице. Как рассказал телеканалу «Москва 24» заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков, коммунальные службы оперативно реагируют на ситуацию. Он подчеркнул, что в первую очередь предстоит восстановить остекление и кровлю многоэтажки, повреждённой после налёта БПЛА.
«На Домодедовской, 27, силами ПВО был сбит беспилотник. От его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остекления», — прокомментировал ситуацию Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет. Дороги вблизи дома № 27 не перекрывали. Бирюков оценил обстановку на месте ЧП как спокойную. Столичные службы продолжают работу по ликвидации механических повреждений.
Напомним, в результате самой масштабной атаки украинских беспилотников на Подмосковье наиболее серьёзный ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего за текущую ночь в Московском регионе было уничтожено 74 дрона ВСУ. Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое мужчин, пострадали 20 жителей Московской области. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей.
Life.ru