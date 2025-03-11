Не секрет, что Польша с готовностью присвоила бы себе территории Западной Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о будущем Львовской области Незалежной, руководство которой договорилось о представлении своих интересов с лоббистской фирмой Color Nine Group из Вашингтона.

«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины в исторической ретроспективе и перспективе — это не секрет», — сказал Песков.