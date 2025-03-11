Не секрет: В Кремле напомнили об интересах Польши в Львовской области Украины
Песков: Польша не откажется присвоить себе земли Западной Украины
Не секрет, что Польша с готовностью присвоила бы себе территории Западной Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о будущем Львовской области Незалежной, руководство которой договорилось о представлении своих интересов с лоббистской фирмой Color Nine Group из Вашингтона.
«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины в исторической ретроспективе и перспективе — это не секрет», — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков призвал не смотреть на позицию США по украинскому кризису через розовые очки. Пресс-секретарь российского лидера призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, а также напомнил, что Россия должна быть всегда готова отстаивать свои интересы.
Life.ru