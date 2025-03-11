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11 марта, 10:55

Не секрет: В Кремле напомнили об интересах Польши в Львовской области Украины

Песков: Польша не откажется присвоить себе земли Западной Украины

Не секрет, что Польша с готовностью присвоила бы себе территории Западной Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о будущем Львовской области Незалежной, руководство которой договорилось о представлении своих интересов с лоббистской фирмой Color Nine Group из Вашингтона.

«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины в исторической ретроспективе и перспективе — это не секрет», — сказал Песков.

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Ранее Дмитрий Песков призвал не смотреть на позицию США по украинскому кризису через розовые очки. Пресс-секретарь российского лидера призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, а также напомнил, что Россия должна быть всегда готова отстаивать свои интересы.

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Life.ru

Александр Юнашев
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