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11 марта, 15:34

Названы красные флаги, по которым можно вычислить лжепсихолога

Психиатр Бушталлер: Лжепсихолог обещает помочь при любых проблемах

Лжепсихолог обещает помочь при любых проблемах, будь то депрессия или рак, сыронизировал врач-психотерапевт, психиатр Илья Бушталлер, объясняя россиянам, как не попасть на крючок мошенника. В беседе с РИА «ФедералПресс» он выделил и другие красные флаги.

Так, по словам эксперта, на лжепсихолог, как правило, уверяет в достижении быстрых и гарантированных результатов. При этом он не раскрывает детали своего метода, даёт мистические объяснения и делает громкие заявления о «революционности» своего подхода. Также недобросовестный «специалист» отговаривает обращаться к другим специалистам, особенно врачам. А иногда он рассказывает о личных «сверхспособностях» или «особом даре».

«Обратите внимание, какие методы вам предлагают к применению и рекомендованы ли они российским обществом психиатров для применения в вашем случае. Проходит ли специалист повышение квалификации, супервизию и собственную психотерапию», — рекомендовал психиатр.

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Ранее россиян предупредили об опасности лжепсихологов, которые могут усугубить проблемы травмированных людей. Кроме того, россиянам объяснили, как вычислить лжепсихолога. К примеру, они выдают личное мнение за факты.

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Борис Эльфанд
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