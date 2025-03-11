Названы красные флаги, по которым можно вычислить лжепсихолога

Лжепсихолог обещает помочь при любых проблемах, будь то депрессия или рак, сыронизировал врач-психотерапевт, психиатр Илья Бушталлер, объясняя россиянам, как не попасть на крючок мошенника. В беседе с РИА «ФедералПресс» он выделил и другие красные флаги.

Так, по словам эксперта, на лжепсихолог, как правило, уверяет в достижении быстрых и гарантированных результатов. При этом он не раскрывает детали своего метода, даёт мистические объяснения и делает громкие заявления о «революционности» своего подхода. Также недобросовестный «специалист» отговаривает обращаться к другим специалистам, особенно врачам. А иногда он рассказывает о личных «сверхспособностях» или «особом даре».

«Обратите внимание, какие методы вам предлагают к применению и рекомендованы ли они российским обществом психиатров для применения в вашем случае. Проходит ли специалист повышение квалификации, супервизию и собственную психотерапию», — рекомендовал психиатр.