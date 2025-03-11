В СНБО Украины назвали атаку дронов ВСУ на Подмосковье «сигналом Путину»
Массированные беспилотные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье призваны подать сигнал президенту России Владимиру Путину о необходимости остановить боевые действия в воздухе. Об этом заявил Андрей Коваленко, руководитель украинского «Центра противодействия дезинформации», ссылаясь на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Кроме того, сегодня украинская делегация ведет переговоры с представителями США в Саудовской Аравии, где будет представлен план моратория на воздушные удары.
Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Известно о троих погибших.
Midjourney / Life.ru