Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 11:14

В СНБО Украины назвали атаку дронов ВСУ на Подмосковье «сигналом Путину»

Массированные беспилотные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье призваны подать сигнал президенту России Владимиру Путину о необходимости остановить боевые действия в воздухе. Об этом заявил Андрей Коваленко, руководитель украинского «Центра противодействия дезинформации», ссылаясь на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, сегодня украинская делегация ведет переговоры с представителями США в Саудовской Аравии, где будет представлен план моратория на воздушные удары.

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Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Известно о троих погибших.

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Midjourney / Life.ru

Алексей Берковиц
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