Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что массированная атака дронов со стороны ВСУ на Москву, согласно оперативным данным, была осуществлена как минимум из трех украинских областей.

«Дроны запускались группами по шесть-двенадцать штук как минимум из трех областей, которые все еще контролируются режимом Зеленского: Днепропетровской, Сумской и Черниговской», - отметил Рогов в интервью РИА «Новости».