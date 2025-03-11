Стало известно, откуда приспешники Зеленского пустили рой дронов-камикадзе на Москву
Рогов: Атака БПЛА на Москву велась как минимум из трёх областей Украины
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что массированная атака дронов со стороны ВСУ на Москву, согласно оперативным данным, была осуществлена как минимум из трех украинских областей.
«Дроны запускались группами по шесть-двенадцать штук как минимум из трех областей, которые все еще контролируются режимом Зеленского: Днепропетровской, Сумской и Черниговской», - отметил Рогов в интервью РИА «Новости».
Российские средства ПВО за ночь сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над территорией страны, больше всего было сбито над Московской областью. Самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское.
Midjourney / Life.ru