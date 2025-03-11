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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 12:09

Российская армия зачистила больше половины Суджи

Российские военнослужащие продолжают развивать своё наступление в Судже Курской области, делая положение украинских войск всё более ужасающим. По словам солдат, удалось взять под контроль уже около 60% города. Об этом сообщает телеграм-канал «Южный фронт».

По сведениям военкоров, подразделения 11-й бригады ВДВ продвинулись к центральному рынку и продолжают наступление в промзоне. Обречённые бойцы ВСУ массово сдаются в плен. Гарнизон ВСУ более не организован, лишь единичные роты пытаются бежать оттуда, а остальные сдаются.

По словам российских бойцов с места событий, больше половины города уже под контролем ВС РФ. Также освобождены слобода Замостье и село Махновка в Суджанском районе Курской области.

Алаудинов заявил, что зачистка позиций ВСУ вокруг Суджи почти завершена
Алаудинов заявил, что зачистка позиций ВСУ вокруг Суджи почти завершена

Гарнизон ВСУ оказался раздроблен, поскольку находящиеся там боевики утратили всякую связь с командованием в Киеве. Из-за этого солдаты паникуют, ведь остались они там совершенно одни, а помощи ждать неоткуда. Трижды за ночь они пытались выскользнуть из окружения, но тщетно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Владимир Озеров
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