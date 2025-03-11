Российская армия зачистила больше половины Суджи
Российские военнослужащие продолжают развивать своё наступление в Судже Курской области, делая положение украинских войск всё более ужасающим. По словам солдат, удалось взять под контроль уже около 60% города. Об этом сообщает телеграм-канал «Южный фронт».
По сведениям военкоров, подразделения 11-й бригады ВДВ продвинулись к центральному рынку и продолжают наступление в промзоне. Обречённые бойцы ВСУ массово сдаются в плен. Гарнизон ВСУ более не организован, лишь единичные роты пытаются бежать оттуда, а остальные сдаются.
По словам российских бойцов с места событий, больше половины города уже под контролем ВС РФ. Также освобождены слобода Замостье и село Махновка в Суджанском районе Курской области.
Гарнизон ВСУ оказался раздроблен, поскольку находящиеся там боевики утратили всякую связь с командованием в Киеве. Из-за этого солдаты паникуют, ведь остались они там совершенно одни, а помощи ждать неоткуда. Трижды за ночь они пытались выскользнуть из окружения, но тщетно.
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