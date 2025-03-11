Депутат Чепа: Киев мечтает реабилитироваться после провала Зеленского у Трампа

Во время переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии Киев будет пытаться смягчить последствия неудачной встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, состоявшейся 28 февраля. Такое мнение высказал Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, в интервью «Ленте.ру».

«После неудачи переговоров в Вашингтоне мы наблюдаем попытку как-то сгладить ситуацию. Их атаки призваны показать, что у ВСУ есть силы и возможности, хотя они нацелены на гражданские объекты. Это может привести к негативным последствиям для всех здравомыслящих политиков», — отметил Чепа.