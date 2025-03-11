На Украине признали слабость F-16 перед российскими Су-35
ВВС Украины: Переданные Киеву F-16 не могут соревноваться с Су-35 ВС РФ
Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил, что истребители F-16, переданные Украине, не могут соперничать с российскими Су-35 в воздухе. Его слова передаёт украинское издание Новости.LIVE.
«Сегодня F-16, которые у нас есть от партнёров, они не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве. Нужен комплексный подход, потому что Су-35 — довольно новый самолёт… Требуется комплексный подход из наземных систем ПВО, средств РЭБ, воздушный радар было бы идеально... Ну и также бортовой РЛС наших самолётов и средства поражения, то есть ракеты класса «воздух-воздух», — сказал Игнат.
Ранее политолог Влад Шлепченко заявил, что в Киеве поняли, что терять им уже нечего, поэтому стали отправлять «в топку» даже самое ценное вооружение. По его словам, киевский режим не жалеет даже истребители F-16. К слову, таких самолётов у Незалежной осталось не так много, так как президент США Дональд Трамп приостановил поставки важных компонентов для радарных систем помех истребителей.
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