На Украине признали слабость F-16 перед российскими Су-35

«Сегодня F-16, которые у нас есть от партнёров, они не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве. Нужен комплексный подход, потому что Су-35 — довольно новый самолёт… Требуется комплексный подход из наземных систем ПВО, средств РЭБ, воздушный радар было бы идеально... Ну и также бортовой РЛС наших самолётов и средства поражения, то есть ракеты класса «воздух-воздух», — сказал Игнат.