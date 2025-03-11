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Регион
11 марта, 15:31

Число погибших в результате удара ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до пяти

Количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области возросло до пяти человек. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Ещё один погибший — мужчина 1999 года рождения. Искренние соболезнования близким. Никакими словами не заглушить эту боль. Со стороны власти окажем всю необходимую поддержку семьям», — написал он в телеграм-канале.

Раненные в результате атаки находятся в областной клинической больнице, также двое пострадавших направлены для лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

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Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли удар ВСУ по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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Telegram/Александр Хинштейн

Александра Вишнякова
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