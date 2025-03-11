Число погибших в результате удара ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до пяти

Количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области возросло до пяти человек. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Ещё один погибший — мужчина 1999 года рождения. Искренние соболезнования близким. Никакими словами не заглушить эту боль. Со стороны власти окажем всю необходимую поддержку семьям», — написал он в телеграм-канале.