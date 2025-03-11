Песков сообщил, что у Кремля пока нет информации по переговорам США и Украины

Российские власти пока не видят основ для мирного урегулирования украинского конфликта, так как сегодняшние переговоры Вашингтона и Киева не привели к громким и внятным результатам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля информация о конструктивных итогах состоявшейся встречи украинской и американской делегаций.