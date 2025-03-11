Песков сообщил, что у Кремля пока нет информации по переговорам США и Украины
Российские власти пока не видят основ для мирного урегулирования украинского конфликта, так как сегодняшние переговоры Вашингтона и Киева не привели к громким и внятным результатам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля информация о конструктивных итогах состоявшейся встречи украинской и американской делегаций.
Напомним, сегодня в Джидде стартовали переговоры США и Украины. Со стороны Белого дома были глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по национальной безопасности Майк Уолтц. От киевской администрации — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак. По словам Уолтца, переговоры «продвигаются», однако никаких деталей он раскрывать не стал.
ТАСС / АР