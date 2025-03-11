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Владимир Путин
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Регион
11 марта, 16:50

Песков сообщил, что у Кремля пока нет информации по переговорам США и Украины

Российские власти пока не видят основ для мирного урегулирования украинского конфликта, так как сегодняшние переговоры Вашингтона и Киева не привели к громким и внятным результатам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля информация о конструктивных итогах состоявшейся встречи украинской и американской делегаций.

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Напомним, сегодня в Джидде стартовали переговоры США и Украины. Со стороны Белого дома были глава Госдепа Марко Рубио и помощник президента страны по национальной безопасности Майк Уолтц. От киевской администрации — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак. По словам Уолтца, переговоры «продвигаются», однако никаких деталей он раскрывать не стал.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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