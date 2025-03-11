В ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя сообщил, что формирования ВСУ покидают территорию Курской области. По его словам, украинские солдаты бегут с территории региона как ошпаренные. При этом войска противника несут огромные потери.

«Сегодня украинская армия с огромными потерями как ошпаренная бежит из Курской области», — подчеркнул Небензя.

Постпред России при ООН также отметил, что ВС РФ освободили огромное количество территорий в Курской области, площадь которых можно измерить «десятками квадратных километров».