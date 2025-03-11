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Регион
11 марта, 17:06

Небензя: ВСУ бегут из Курской области как ошпаренные, неся огромные потери

В ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя сообщил, что формирования ВСУ покидают территорию Курской области. По его словам, украинские солдаты бегут с территории региона как ошпаренные. При этом войска противника несут огромные потери.

«Сегодня украинская армия с огромными потерями как ошпаренная бежит из Курской области», — подчеркнул Небензя.

Постпред России при ООН также отметил, что ВС РФ освободили огромное количество территорий в Курской области, площадь которых можно измерить «десятками квадратных километров».

Появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу
Появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу

Ранее 11 марта военный блогер Подоляка сообщил, что приграничный город Суджа в Курской области освобождён. Он также заявил о бегстве украинских боевиков в Сумскую область. Но позднее военные объяснили, что говорить о полном освобождении Суджи ещё слишком рано, так как противник будет стараться дать отпор, несмотря на панику.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Ольга Сливченко
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