В МЧС объяснили, как по цвету пламени газа определить неисправность оборудования
МЧС: Жёлтое пламя газа свидетельствует о неисправности оборудования
Жёлтое пламя газа свидетельствует о неисправности оборудования. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vastram
Жёлтый цвет пламени при горении газа свидетельствует о неисправности оборудования. В таком случае необходимо немедленно выключить плиту и вызвать специалистов по номеру «104», предупредили в МЧС России.
В пресс-службе ведомства пояснили, что нормальное пламя газа должно быть синим. Жёлтый оттенок указывает на проблемы с оборудованием, которые могут быть опасны для жизни и здоровья.
«Жёлтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру «104», — рассказал представитель МЧС в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru рассказывал, что владельцы старых газовых плит могут нарваться на штрафы. По словам экспертов, каждая плита имеет «срок годности» — 14 лет.