В МЧС объяснили, как по цвету пламени газа определить неисправность оборудования

Жёлтый цвет пламени при горении газа свидетельствует о неисправности оборудования. В таком случае необходимо немедленно выключить плиту и вызвать специалистов по номеру «104», предупредили в МЧС России.

В пресс-службе ведомства пояснили, что нормальное пламя газа должно быть синим. Жёлтый оттенок указывает на проблемы с оборудованием, которые могут быть опасны для жизни и здоровья.