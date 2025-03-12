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Регион
12 марта, 05:40

Главком ВСУ уволил одного из командующих «‎армией вторжения» в Курскую область

Сырский уволил генерала Красильникова*, командовавшего вторжением под Курском

Дмитрий Красильников*. Фото © МИД Украины

Дмитрий Красильников*. Фото © МИД Украины

Главком ВСУ Александр Сырский освободил от обязанностей генерал-майора Дмитрия Красильникова*, который имеет непосредственное отношение к вторжению украинских боевиков в Курской области и убийствами мирных жителей в регионе. Об увольнении офицера с должности командующего украинской группировкой «Север» сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

Депутат Рады осталась недовольна этим решением Сырского, указав, что тот просто вышвырнул Красильникова* в критический момент, не считаясь с позицией генерала Михаила Драпатого и личного состава. Безуглая охарактеризовала Красильникова* как одного «из немногих топов», кто прислушивается к мнению своих солдат.

Сырского она назвала «мстительным брехуном и манипулятором», добавив, что офис президента Украины на самом деле не имеет к этому увольнению никакого отношения.

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Ранее нардеп Марьяна Безуглая обнародовала размеры премий, которые Минобороны Украины выписывает Сырскому и генералам ВСУ. В приведённых ей документах сказано, что главком украинской армии получил от МО вознаграждение в размере 20 миллионов гривен. А уголовное дело с фамилией Красильникова* СК открыл в сентябре 2024 года. Его обвинили в преступлениях по 9 статьям из УК РФ.

*Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
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