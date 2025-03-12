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Регион
12 марта, 06:07

Андреева сыграет с украинкой Свитолиной в 1/4 тысячника WTA в США

Андреева одолела Рыбакину и сыграет с украинкой Свитолиной в 1/4 Индиан-Уэлса

Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © ТАСС/EPA/JOHN G

Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © ТАСС/EPA/JOHN G

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, штат Калифорния.

В игре 1/8 финала она разгромила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:1, 6:2. Последняя была посеяна под седьмым номером. В борьбе за полуфинал Андреева, девятый номер турнира, сыграет с украинской Элиной Свитолиной (23-й номер посева).

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Мирра Андреева уже в 17 лет стала первой ракеткой России после победы на турнире WTA в Дубае. Она опередила соотечественницу Дарью Касаткину. В настоящий момент Мирра занимает восьмую строчку мирового рейтинга среди женщин.

Артур Лапсаков
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