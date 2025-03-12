Андреева сыграет с украинкой Свитолиной в 1/4 тысячника WTA в США

В игре 1/8 финала она разгромила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:1, 6:2. Последняя была посеяна под седьмым номером. В борьбе за полуфинал Андреева, девятый номер турнира, сыграет с украинской Элиной Свитолиной (23-й номер посева).