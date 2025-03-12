«Убрал бока и помолодел»: Звёздный стилист оценил преображение влюблённого SHAMAN

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN), сменив причёску, в частности, убрав бока, слегка помолодел и стал «задорным мальчишкой», полагает звёздный стилист Александр Данилов. По его словам, за музыкантом тянется «шлейф блондина», однако никаких кардинальных перемен в образе певцу делать не стоит.

«В случае с SHAMAN любовь влияет на артиста. Новые чувства дают о себе знать — хочется молодиться, стричься, двигаться. Певец убрал бока и чуть-чуть помолодел, что в принципе ему идёт», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».