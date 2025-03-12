Астрономическая весна: Названы точные дата и время весеннего равноденствия
Астроном Рублёва: Весеннее равноденствие наступит 20 марта в 12:01
В 2025 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 12:01 (мск). В этот день в Северное полушарие придёт астрономическая весна. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублёва.
Эксперт подчеркнула, что в момент наступления весеннего равноденствия Солнце пересечёт точку на небесном экваторе и перейдёт из Южного полушария в Северное. Соответственно, в Южном полушарии наступит осень. К слову, в Северном полушарии лишь в этот день можно наблюдать восход строго на востоке, а закат строго на западе.
«День будет равен ночи на всей территории земного шара, отсюда и название – равноденствие. То есть 12 часов – день и ровно 12 часов – ночь. После весеннего равноденствия световой день начнёт прибавляться, а ночь – укорачиваться», — отметила астроном в интервью «Москве 24».
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