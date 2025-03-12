Россиянин обыграл мемного турецкого стрелка на чемпионате Европы и забрал золото

Россиянин Антон Аристархов одержал победу на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло». Соревнования проходили в хорватском городе Осиек. В финале спортсмен соревновался с серебряным призёром Олимпийских игр из Турции Юсуфом Дикечем, который стал героем соцсетей после выступления на Олимпийских играх в Париже.

Победитель чемпионата Европы по стрельбе россиянин Антон Аристархов. Обложка © Telegram / Стрелковый Союз России

В финале Аристархов с результатом 15:12 обошёл своего соперника. В знак благодарности за игру спортсмены пожали друг другу руки и обнялись. Бронзовую медаль чемпионата завоевал румын Лука Жолдя.