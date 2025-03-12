Россиянин обыграл мемного турецкого стрелка на чемпионате Европы и забрал золото
Победитель чемпионата Европы по стрельбе россиянин Антон Аристархов. Обложка © Telegram / Стрелковый Союз России
Россиянин Антон Аристархов одержал победу на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло». Соревнования проходили в хорватском городе Осиек. В финале спортсмен соревновался с серебряным призёром Олимпийских игр из Турции Юсуфом Дикечем, который стал героем соцсетей после выступления на Олимпийских играх в Париже.
Победитель чемпионата Европы по стрельбе россиянин Антон Аристархов. Обложка © Telegram / Стрелковый Союз России
В финале Аристархов с результатом 15:12 обошёл своего соперника. В знак благодарности за игру спортсмены пожали друг другу руки и обнялись. Бронзовую медаль чемпионата завоевал румын Лука Жолдя.
Сейчас Аристархову 26 лет, этот титул стал для него уже седьмым на европейских чемпионатах. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях под индивидуальным нейтральным флагом. Турнир завершится сегодня, 12 марта.
Напомним, что 51-летний Дикеч завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года, выступая без специальных линз и защиты для ушей. Он появился на соревнованиях в помятой футболке, а когда стрелял из пневматического пистолета, даже не вытащил вторую руку из кармана. Это настолько удивило зрителей Игр, что в социальных сетях появилось множество мемов на эту тему.